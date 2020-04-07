07 апреля 2020, 18:09
Мошенники из медцентра в Волгодонске обманули клиентов на несколько миллионов рублей
На территории Волгодонска мошенники, не имеющие специального медицинского образования, открыли оздоровительный центр. Под прикрытием лечения они выманили у клиентов более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Лжемедики предлагали диагностику организма на специальном аппарате, а также убеждали в необходимости воспользоваться процедурой прямо сейчас, выманивая средства у посетителей. Мошенники запустили рекламу, приобрели оборудование и наняли персонал. Всего от их действий пострадали более сотни граждан.
Совокупный ущерб от их действий превысил 5,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору».