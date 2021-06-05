Мошенника, обокравшего ветерана ВОВ на 400 тысяч рублей, арестовали

Кузьминский суд Москвы арестовал одного из мошенников, которых задержали по делу о краже 400 тысяч рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом сообщили на сайте столичной прокуратуры.

Телефонные мошенники 28 мая позвонили ветерану на домашний и представились сотрудниками полиции. Обманным путем и под предлогом поимки преступника они заставили ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу.

Василий Пронин сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы в Москве 9 мая 2021 года. Глава государства тогда поправил ветерану куртку, которая слезла с его плеч.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал мошенников, обокравших ветерана, подонками, выразив надежду, что полиция найдет их. И накануне правоохранителям удалось задержать предполагаемых мошенников. В МВД попросили Кузьминский суд арестовать подозреваемых.

Пронин был награжден медалью «За отвагу». Он прошел всю войну и участвовал в битве на Курской дуге.