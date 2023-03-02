Происшествия 02 марта 2023, 16:43 Мошенника, который обманом вымогал деньги у пенсионеров, задержали в Петербурге

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мошенника, который обманом вымогал деньги у пожилых людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Мужчина вместе со своими подельниками звонил пенсионерам и сообщал о ДТП, участниками которого якобы стали их родственники. Для урегулирования конфликта злоумышленник просил у пожилых людей деньги.

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Отмечается, что на таких мошеннических схемах мужчина смог заработать более 2,3 миллиона рублей.