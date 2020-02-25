Мошенник в Ростове-на-Дону обманул страховую на 700 тысяч рублей

О мошенничестве заявили сами сотрудники страховых. Было установлено, что ДТП были преднамеренными, а повреждения, указанные в заявлении, были преувеличены. Общий размер ущерба составил 700 тысяч рублей. Проводится проверка. В случае, если она подтвердит вину местного жителя, он может получить до четырех месяцев тюремного ареста.