25 февраля 2020, 18:16
Мошенник в Ростове-на-Дону обманул страховую на 700 тысяч рублей
Полицейские Ростова-на-Дону задержали мужчину, который проводил махинации со страховыми выплатами. Местный житель намеренно устраивал аварии, а после получал страховку, сообщил сайт rostovgazeta.ru.
О мошенничестве заявили сами сотрудники страховых. Было установлено, что ДТП были преднамеренными, а повреждения, указанные в заявлении, были преувеличены. Общий размер ущерба составил 700 тысяч рублей. Проводится проверка. В случае, если она подтвердит вину местного жителя, он может получить до четырех месяцев тюремного ареста.