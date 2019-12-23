Мошенник продал мигранткам квартиру почти за миллион рублей в Бишкеке

Уроженка Киргизии заявила в полицию Калининского района о мошенничестве в Сети. По ее словам, в Интернете появилось объявление о продаже квартиры в Бишкеке. Пострадавшая некоторое время вела переписку с продавцом, а затем сделала перевод в 400 тысяч рублей на имя своего родственника, чтобы впоследствии оплатить недвижимость. Через несколько дней женщина узнала, что перевод сняли. Однако продавец перестал выходить на связь.

В тот же день другая мигрантка из Киргизии рассказала сотрудникам полиции подобную историю. Но отметила, что отправила мошеннику 595 тысяч рублей.

Известно, что средства обеих потерпевших зачислили на счет мигрантов в Тюмени, которые не имеют регистрации в России. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».