Происшествия 16 января 2023, 18:53 Мошенник ограбил нижегородских пенсионеров на 5 миллионов рублей

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Жертвами мошенника, который звонил и рассказывал о якобы попавших в ДТП родственниках, стали шесть пенсионеров из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Обман происходил по уже классическому сценарию. Пожилым людям под видом полицейского звонил мошенник и говорил, что их родственник попал в серьезное ДТП и избежать последствий можно только за крупную сумму. Доверчивые пенсионеры передавали приезжавшему к ним человеку деньги. И только потом понимали, что их обманули. В общей сложности преступник обогатился на пять миллионов рублей.

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В результате полицейские задержали мошенника. Им оказался 19-летний молодой человек, который рассказал, что хотел быстро заработать. Подозреваемого заключили под стражу.

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