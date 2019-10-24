Мошенник обманул шеф-редактора «Битвы экстрасенсов»

Дарья Войницкая, помощник главного редактора «Битвы экстрасенсов» 14 октября заявила в полицию о краже полмиллиона рублей. По словам Войницкой, в телефонном разговоре мошенник назвал себя сотрудником банка и заявил, что обнаружил подозрительные операции с ее финансами.

«Мошенник убедил Дарью Войницкую снять с ее банковской карты сперва 170 000 рублей, а следом еще 330 000 рублей. Женщина послушно сняла полмиллиона и по указке лже-сотрудника банка стала переводить наличность на различные счета, которые сообщил ей звонивший», — поделился источник.

Сейчас полиция проверяет подробности происшествия.