Мошенник обманул будущих стюардесс в Сургуте

Сургутский городской суд постановил, что объявление об обучении и дальнейшем трудоустройстве появилось в Интернете. Мошенник отметил, что поможет девушкам попасть на высокооплачиваемую работу в российских авиакомпаниях. За его услугами обратились девять соискательниц.

Злоумышленник заключил с потерпевшими договоры, получил 117 тысяч рублей и скрылся.

Суд признал его виновным по уголовной статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил по совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы на срок пять лет пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.