10 марта 2020, 12:08
Мошенник обманул будущих стюардесс в Сургуте
Злоумышленник придумал летную школу и пообещал устроить ее выпускниц на должность стюардесс с высокой зарплатой. Однако скрылся, когда получил деньги за обучение. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.
Сургутский городской суд постановил, что объявление об обучении и дальнейшем трудоустройстве появилось в Интернете. Мошенник отметил, что поможет девушкам попасть на высокооплачиваемую работу в российских авиакомпаниях. За его услугами обратились девять соискательниц.
Злоумышленник заключил с потерпевшими договоры, получил 117 тысяч рублей и скрылся.
Суд признал его виновным по уголовной статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».
«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил по совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы на срок пять лет пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.