Мошенник наживался на доверии пенсионеров в Петербурге

По данным издания, аферист убеждал доверчивых стариков, что их дети попали в аварию, а затем просил денег на решение возникших проблем. Пенсионеры, поверив мошеннику, от безысходности отдавали ему деньги. Отмечается, что мужчина может быть причастен к ряду аналогичных правонарушений. Петербургская полиция ищет его.