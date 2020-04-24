24 апреля 2020, 20:27
Мошенник наживался на доверии пенсионеров в Петербурге
В Санкт-Петербурге стражи правопорядка разыскивают мошенника, который наживался на доверии пенсионеров. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, аферист убеждал доверчивых стариков, что их дети попали в аварию, а затем просил денег на решение возникших проблем. Пенсионеры, поверив мошеннику, от безысходности отдавали ему деньги. Отмечается, что мужчина может быть причастен к ряду аналогичных правонарушений. Петербургская полиция ищет его.