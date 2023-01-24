Происшествия 24 января 2023, 13:33 Мошенник из Сочи уговорил шесть человек «инвестировать» 15 миллионов в виртуальный бизнес

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В Сочи 19-летний мошенник может сесть на десять лет за то, что обманул на 15 миллионов шесть человек. Об этом сообщил «Царьград».

Молодой человек убеждал своих жертв вложиться в его виртуальный бизнес. И обещал преумножить их деньги. Мошенник был настолько убедительным, что люди отдавали ему накопления, не зная о нем ничего, кроме номера телефона. Который спустя несколько месяцев оказался недоступен.

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Полиции удалось найти неудавшегося бизнесмена. Он сказал, что вложил все 15 миллионов, но прогорел. В результате в отношении сочинца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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