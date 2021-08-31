Мосгорсуд снова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Московский городской суд снова экстренно эвакуировали после поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об угрозе взрыва суд уже предупреждали неделю назад.

По словам главы пресс-службы инстанции Валерия Лазарева, экстренная эвакуация сейчас объявлена во всех трех здания Мосгорсуда.

В прошлый раз помещения обследовали экстренные службы и кинологи с собаками. Никаких опасных предметов и взрывных устройств они не обнаружили.

Сегодня в суде, как и неделей ранее, не было запланировано рассмотрения громких уголовных дел, которые могли попытаться сорвать сообщения о ложном минировании.

Осенью прошлого года злоумышленники регулярно «минировали» суда Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда они рассылали требования перевести на электронный кошелек 120 биткоинов. Каждый раз в зданиях не было найдено ничего опасного. Все письма с угрозами были переданы полиции.

Еще одна волна эвакуаций накрыла петербургские суды зимой 2019 года. Тогда преступники разослали электронные письма с требованием «заплатить чеканной монетой».