Происшествия 11 июля 2023, 17:30 «МОСГАЗ» назвал причину взрыва в квартире на юго-востоке Москвы «МОСГАЗ»: в Москве в жилом доме на 1-й улице Текстильщиков взорвался аэрозольный баллончик РИА «Новости»

Читать 360tv в

В московском микрорайоне Текстильщики в квартире жилого дома взорвался баллончик с аэрозольной смесью для дезинфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале АО «МОСГАЗ».

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место газовщики, осмотрев квартиру, установили, что взрыв произошел не из-за бытового газа. Специалисты выяснили, что за газовой плитой взорвался баллончик с аэрозольной смесью для дезинфекции от насекомых.

Газовые коммуникации в квартире герметичны, угроз для населения нет, пострадавших нет. АО «МОСГАЗ»

Также представители службы отметили, что ровно год назад в доме проводили технический осмотр оборудования и газовых приборов, состояние которых признали удовлетворительным.

Ранее два человека погибли при взрыве газового баллона под Сергиевым Посадом.