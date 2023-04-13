13 апреля 2023, 11:53
Мощный взрыв прозвучал в Мелитополе
Член ВГА Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе
Мощный взрыв прозвучал днем в четверг в Мелитополе. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко. Около 11:44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв. Сохраняйте спокойствие», — написал он.
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По словам Рогова, причиной взрыва стала работа системы противовоздушной обороны, которая сбила вражеский беспилотный летательный аппарат.
О пострадавших и разрушениях впоследствии взрыва не уточняется.
В прошлый раз жители Мелитополя слышали громкие звуки 6 апреля, их причиной также стала работа систем ПВО, которые сбили шесть американских ракет HIMARS.
Ранее в центральном районе Мелитополя взорвался автомобиль, ранения получил бывший глава поселка Акимовка Максим Зубарев. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута заявлял, что украинские диверсанты таким образом хотят запугать мирное население.
Мелитополь
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