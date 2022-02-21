Мощный взрыв произошел в центре Луганска

В центре Луганска произошел взрыв. Взорвался автомобиль руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщил ТАСС.

Пострадали глава представительства и водитель, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию республики. Подробности об их состоянии не приводятся.

Мирные жители не пострадали. В Народной милиции назвали взрыв покушением на главу представительства ЛНР в СЦКК.

В ЛНР вечером 20 февраля в результате обстрела украинскими военными погибли два человека. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случившегося.

Народная милиция ЛНР сообщала, что за прошлые сутки ВСУ 66 раз нарушили режим прекращения огня. Силовики использовали вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями, — минометы и снаряды калибром 120 миллиметров.