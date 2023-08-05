Происшествия 05 августа 2023, 00:28 Местные жители сообщили о звуке взрыва в районе Крымского моста — Рогов Рогов: местные жители сообщили о звуке взрыва в районе Крымского моста РИА «Новости»

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Местные жители рассказали о громком взрыве, который произошел в районе населенного пункта Яковенково в районе Крымского моста. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Официальных подтверждений на данный момент нет», — написал он.

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По словам Рогова, на Крымском мосту перекрыли движение и отключили освещение. Это связано с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. По предварительным данным, сам мост не пострадал.

Украинский беспилотник сбросил несколько взрывных устройств 4 августа в городе Рыльске. После этого в двух административных зданиях выбило окна и стекла Покровского храма. В результате атаки пострадавших нет.

В минувший четверг ВСУ атаковали деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, после обстрела повреждения получила линия электропередач.