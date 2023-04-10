Эксклюзив 10 апреля 2023, 15:49 Мощный взрыв произошел в Нахабине Источник «360»: кислородный баллон взорвался в Нахабине

Читать 360tv в

Мощный взрыв прогремел в Нахабине днем в понедельник, 10 апреля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Панфилова. После взрыва загорелось здание, на место прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи.

Реклама

По предварительной информации, взорвался кислородный баллон на складе с запчастями, начался пожар.

«После получения сигнала о пожаре к месту оперативно направились пожарно-спасательные подразделения. Происходит горение кровли в нежилом строении. Площадь горения уточняется», — уточнили в ГУ МЧС по Московской области.