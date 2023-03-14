Происшествия 14 марта 2023, 18:46 Мощный взрыв произошел в Мелитополе Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе, устроенном террористами украинских властей РИА «Новости»

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В Мелитополе произошел мощный взрыв. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

«В Мелитополе раздался мощный звук взрыва. Обстоятельства выясняются», — уточнил сотрудник экстренных служб.

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Факт взрыва подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он написал в своем Telegram-канале, что около 18:40 в городе был слышен громкий «объемный взрыв».

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Он уточнил, что в Мелитополе, на улице Кирова, в районе рынка, взорвался автомобиль.

Рогов опубликовал кадры с места происшествия, где виден горящий автомобиль. Языки пламени достигают нескольких метров, валит густой черный дым.

«Нет сомнения, что это очередной теракт режима [президента Украины Владимира] Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области», — прокомментировал произошедшее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

По предварительным данным, добавил Рогов, сила взрыва составила около килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.