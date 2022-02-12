Мощный взрыв произошел в Донецке. Волна прокатилась по городу

Жители столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщают о мощном взрыве. Информацию об этом предоставил живущий в Донецке американский журналист Патрик Ланкастер.

По его словам, взрывная волна была такой силы, что ее последствия были отчетливо слышны в центре Донецка. Причины произошедшего пока что неизвестны.

«Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — написал он у себя в Telegram-канале.

Согласно информации военкора Семена Пегова, взрыв мог произойти на территории Донбасса, которая находится под контролем Киева. Об этом он написал у себя в блоге.

«До Донецка лишь докатилась взрывная волна. И от этого вдвойне тревожно. Ведь ВСУ могут объявить, что на их территории Донбасс/Россия устроили „теракт“ и пойти под этим предлогом на прорыв», — написал он.

Он также призвал жителей республики не паниковать и дождаться официальных сообщений.