    30 декабря 2019, 21:38

    Мощный взрыв прогремел в церкви в Барселоне

    Александр Кушак

    В одной из церквей Барселоны произошел взрыв. Пострадали по крайней мере четырнадцать человек, сообщил сайт телеканала «ЦарьГрад».
    Мощный взрыв прогремел в церкви в Барселоне

    ЧП произошло в населенном пункте Сентельес во время празднования дня его небесной покровительницы. По одной из версий, могла взорваться пиротехника, подготовленная для праздничного салюта.

    В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видны испуганные люди, а также слышны несколько сильных хлопков после чего из церкви начинает идти густой дым. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

    Видео: Youtube