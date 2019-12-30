30 декабря 2019, 21:38
Мощный взрыв прогремел в церкви в Барселоне
В одной из церквей Барселоны произошел взрыв. Пострадали по крайней мере четырнадцать человек, сообщил сайт телеканала «ЦарьГрад».
ЧП произошло в населенном пункте Сентельес во время празднования дня его небесной покровительницы. По одной из версий, могла взорваться пиротехника, подготовленная для праздничного салюта.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видны испуганные люди, а также слышны несколько сильных хлопков после чего из церкви начинает идти густой дым. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Видео: Youtube