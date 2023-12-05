Происшествия 05 декабря 2023, 06:16 Мощный взрыв прогремел во время обыска в пригороде Вашингтона Взрыв в пригороде Вашингтона Арлингтоне прогремел во время обыска полиции РИА «Новости»

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В пригороде столицы США прогремел взрыв. Пострадали полицейские, которые пришли к подозреваемому с обыском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление правоохранителей.

Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния с ордером на обыск. Когда они попытались войти в дом, подозреваемый сделал несколько выстрелов, и прогремел взрыв. Двухэтажная постройка разлетелась на куски, начался пожар.

«Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась», — заявили в полицейском управлении округа Арлингтон.

О состоянии предполагаемого преступника и причине взрыва ничего не известно. Экстренные службы съехались к месту происшествия, дорогу рядом с домом оцепили.

В ноябре на Радужном мосту между США и Канадой взорвался угнанный автомобиль. ФБР провела проверку и отказалась признавать это терактом.