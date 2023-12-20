Происшествия 20 декабря 2023, 15:14 Мощный взрыв прогремел в турецком Карсе Hurriyet: взрыв произошел в пятиэтажном доме на северо-востоке Турции Li Zhenbei / Global Look Press

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Днем 20 декабря в городе Карс на северо-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Ахмета Арслана. Ударной волной в квартире выбило стекла, они упали на проезжую часть. Сразу после взрыва начался сильный пожар.

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Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к борьбе с огнем. По предварительной информации, взрыв вызвала утечка газа.

В ноябре на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 13 человек. Еще пять человек получили ожоги при взрыве на складе металлолома в Стамбуле.