24 июля 2023, 15:18
Мощный взрыв прогремел в Сумах — СМИ
Klymenko Time: в городе Сумы на Украине раздался взрыв, прозвучал сигнал воздушной тревоги
В Сумах прогремел мощный взрыв, сообщило украинское издание Klymenko Time. В области объявили воздушную тревогу.
«Сообщают о сильном взрыве в Сумах. В области звучит сигнал воздушной тревоги», — отметили журналисты.
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Они добавили, что жителей Сумской области предупредили о ракетной опасности и возможной работе систем ПВО. В регионе объявили воздушную тревогу.
Взрывы в Сумах звучали и минувшей ночью. Тогда сирены прозвучали в ряде областей Украины, включая Полтавскую, Харьковскую, и Днепропетровскую. Тревогу объявляли также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
Утром 24 июля Украина попыталась атаковать несколько объектов в Москве при помощи беспилотников. Их нейтрализовали, сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, однако в результате удара поврежденным оказалось остекление бизнес-центра на улице Лихачева. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжит выполнение спецоперации. По его словам, военные должны достичь целей СВО.
Взрывы
Украина
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