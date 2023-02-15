15 февраля 2023, 07:32
Мощный взрыв прогремел в Донецке — СМИ
ТАСС: в Донецке прогремел мощный взрыв
Взрыв большой мощности прогремел в Донецке. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.
«В Донецке прогремел мощный взрыв», — рассказало агентство.
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Место ЧП корреспондент не уточнил. По предварительным данным, громкий звук раздался из-за сработавшей системы ПВО — она сбила ракету.
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В последний раз Донецк, по данным представительства ДНР в СЦКК, обстреляли 14 февраля в 22:55 из Нетайлово. По Куйбышевскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. В течение дня город атаковали не менее 10 раз. Пострадали Киевский, Куйбышевский и Кировский районы.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин 14 февраля рассказал, что возле одной из школ на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался 15-летний подросток. Всего за год от них пострадали 92 жителя ДНР, один скончался. Оттавская конвенция, к которой присоединилась Украина, в 1997 году запретила применять такие мины.
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