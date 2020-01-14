Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Испании

В Таррагоне (Каталония, Испания) прогремел мощный взрыв на химическом заводе. В Сети публикуют многочисленные видео произошедшего.

По данным местной прессы, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в районе Ла Канонджа. На роликах, выложенных очевидцами видно, что люди в панике разбегаются. Столб огня и дыма поднимается на несколько метров.

ЧП произошло в черте города, но данных о жертвах и пострадавших пока нет. СМИ пишут, что пожарные уже работают на месте.

О превышении опасных веществ в воздухе не сообщается.