Происшествия 15 января 2023, 18:15 Мощный взрыв прогремел на химическом заводе на северо-востоке Китая «Синьцзинбао»: на химическом заводе в провинции Ляонин КНР произошел взрыв

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На северо-востоке Китая произошел мощный взрыв на химическом заводе компании Liaoning Panjin Haoye в провинции Ляонин в городе Паньцзинь. Об этом сообщило издание «Синьцзинбао».

По заявлению заместителя генерального директора по безопасности Haoye Chemical Чжан Хуэйа, во время технического обслуживания взорвалась установка алкилирования из-за чего потом произошел пожар.

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«На предприятие прибыли десятки пожарных машин, и пожарно-спасательный персонал из города, округа. Они совместно с пожарниками предприятия делают все возможное, чтобы справиться с огнем», — рассказал Чжан Хуэй.

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Он также добавил, что четверо или пятеро работников не выходят на связь. О других пострадавших в сообщении не указывается.

Ранее стало известно, что в Белгородской области на хуторе Тоненькое в результате детонирования боеприпаса пострадали 10 российских военнослужащих. Взрыв произошел в здании сельского дома культуры.