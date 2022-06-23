Мощный взрыв прогремел на заправке в Свердловской области. Видео

Разгерметизация цистерны с газом, а потом ее возгорание произошли на территории заправки в Талице Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара — 70 квадратных метров», — заявили в ведомстве ТАСС.

Там добавили, что пожарные работают на месте — 14 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

По предварительным данным, два человека пострадали. Об этом сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, помощь понадобилась оператору АГЗС и водителю газовоза. Информация будет уточняться.

Прокуратура Талицкого района начала проверку по факту случившегося. Органы дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности в части эксплуатации опасного производственного объекта. Прокурор Талицкого района Григорий Чесноков выехал на место случившегося.