Мощный взрыв прогремел в Стамбуле | 360°

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Мощный взрыв прогремел в Стамбуле

Haber 7: в Стамбуле в районе Кадыкей произошел взрыв

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В жилом здании в районе Кадыкей на азиатском побережье Стамбула произошел мощный взрыв. Об этом сообщил портал Haber 7.

После возгорания пламя перекинулось на два соседних здания. Отмечается, что на место происшествия выехало большое количество пожарных и спасателей.

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Из здания вынесли одного человека с телесными повреждениями.

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Предварительная версия: пожар начался в результате взрыва природного газа.

Подробности уточняются.

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