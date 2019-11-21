Мощный ветер повалил новогоднюю стелу и дерево в Новороссийске
В ночь на 21 ноября сильный ветер в Новороссийске повалил новогоднюю стелу, ларек и дерево. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По словам начальника городской «Службы спасения» Алексея Одерова, ветер повалил дерево на улице Общественной. Оно перегородило проезжую часть и спасателям пришлось распилить его бензопилой, чтобы освободить дорогу для транспорта.
«Ветер усиливается, будьте предельно внимательны и осторожны!» — призвал Одеров в соцсетях.