  • Мощный ветер повалил новогоднюю стелу и дерево в Новороссийске

    21 ноября 2019, 16:14

    Артур Блянихов

    В ночь на 21 ноября сильный ветер в Новороссийске повалил новогоднюю стелу, ларек и дерево. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

    По словам начальника городской «Службы спасения» Алексея Одерова, ветер повалил дерево на улице Общественной. Оно перегородило проезжую часть и спасателям пришлось распилить его бензопилой, чтобы освободить дорогу для транспорта.

    «Ветер усиливается, будьте предельно внимательны и осторожны!» — призвал Одеров в соцсетях.