Происшествия 28 июня 2023, 05:20 Мощный ураган уничтожил скот в Забайкалье Mash: ураган уничтожил скот в Забайкалье, крыши загонов упали на коров и кур Freepik

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Разрушительный ураган уничтожил скот в Забайкалье. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Mash.

В публикации сказано, что из-за разбушевавшейся стихии крыши загонов упали на коров и кур. Очень сильный ветер поднялся ночью. В какой-то момент порыв стал настолько масштабным, что поломал теплицы.

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Из-за сильных порывов ветра пострадали рогатый скот и куры. Хлева с домашним скотом разрушились и животные оказались под завалами. Также серьезно повредились провода, теперь Нерчинский район остался без связи и электричества.

Сейчас в регионе занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры. Перепуганные жители считают ущерб, причиненный ветром.

Ранее во время урагана кусок крыши упал на 38-летнего жителя города Боготол в Красноярском крае. Из-за полученных травм мужчина скончался. Еще десятки автомобилей были повреждены из-за непогоды. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.