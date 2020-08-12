Сильнейший ураган прошел по Приморскому краю. Порывы ветра повредили линии электропередач и снесли крышу с нескольких зданий.

В поселке Симбирцево Черниговского района из-за ураганане работает поликлиника: ветер унес крышу со здания медучреждения, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На месте работают спасатели, которые расчищают территорию от частей крыши и ветвей деревьев. В этом же поселке ветер нарушил кровлю двух школ, пожарной станции и более 43 жилых домов.

Из-за урагана пострадало как минимум шесть человек. Они сами обратились в больницы. У всех пострадавших легкие травмы: ушибы и порезы.

Жители региона делятся кадрами с порывами сильного ветра и летящими ветками деревьев.

На видео упавшие деревья, выкорчеванные с корнем, перевернутые мусорные баки, проливной дождь и ураганный ветер.

Ранее стало известно о последствиях разбушевавшейся погоды в Мумбаи. Из-за непрекращающихся дождей город буквально ушел под воду. Узкие улицы не справились с потоками воды и превратились в реки.