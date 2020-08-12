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    12 августа 2020, 15:23

    Мощный ураган обрушился на Приморский край — видео

    Ксения Басырова

    Сильнейший ураган прошел по Приморскому краю. Порывы ветра повредили линии электропередач и снесли крышу с нескольких зданий.

    В поселке Симбирцево Черниговского района из-за ураганане работает поликлиника: ветер унес крышу со здания медучреждения, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На месте работают спасатели, которые расчищают территорию от частей крыши и ветвей деревьев. В этом же поселке ветер нарушил кровлю двух школ, пожарной станции и более 43 жилых домов.

    Из-за урагана пострадало как минимум шесть человек. Они сами обратились в больницы. У всех пострадавших легкие травмы: ушибы и порезы.

    Жители региона делятся кадрами с порывами сильного ветра и летящими ветками деревьев.

    На видео упавшие деревья, выкорчеванные с корнем, перевернутые мусорные баки, проливной дождь и ураганный ветер.

    Ранее стало известно о последствиях разбушевавшейся погоды в Мумбаи. Из-за непрекращающихся дождей город буквально ушел под воду. Узкие улицы не справились с потоками воды и превратились в реки.

    Новости SMI.FM