Происшествия 15 марта 2024, 08:01 Мощный торнадо обрушился на несколько штатов в США ABC: три человека стали жертвами мощного торнадо в США Kyle Mazza/Global Look Press

Читать 360tv в

Восемь торнадо зафиксировали сотрудники Метеорологической службы США вечером, 14 марта, в семи штатах. В результате разгула стихии в штате Индиана погибли не менее трех человек. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на данные правоохранителей.

Телеканал уточнил, что люди погибли в округе Рэндольф. Полиция штатов Огайо, Кентукки, Канзас, Теннеси также сообщала о серьезных последствиях торнадо.

Реклама

Разрушена гражданская инфраструктура, пострадали жилые дома, в населенных пунктах нет электричества. Спасатели начали поисковые операции, ищут людей под завалами.

В декабре по Теннеси прокатилась волна торнадо. Младенец попал в его воронку, но выжил.