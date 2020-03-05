Мощный снегопад застал водителей Приморья врасплох. В регионе произошло 160 ДТП за сутки

Снегопад в Приморье обернулся «днем жестянщика». Полицейские зафиксировали 160 автомобильных аварий за сутки. 330 машин теперь нужно ремонтировать.

«Число ДТП, произошедших на территории Приморского края в минувшие сутки, превысило показатели прошлого года на 24%. По данным регионального ГИБДД, в среду на дорогах Приморского края зарегистрировано 160 ДТП», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы регионального регионального УМВД РФ.

В полиции добавили, что в авариях никто не погиб, однако 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 330 автомобилей. Большинство аварий произошло во Владивостоке — 104 случая. В основном, машины из-за гололеда сталкивались друг с другом и врезались в стоящие автомобили.

Накануне в Приморье пошел сильный снег, началась метель. Из-за этого на дорогах стало очень скользко. Полицейские напомнили, что на следующий день после снегопада на дорогах по-прежнему опасно — сохраняется снежный накат и гололедица. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и выбирать адекватную скорость. А вообще сейчас лучше вообще отказаться от поездок на личном транспорте.