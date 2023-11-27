27 ноября 2023, 12:49
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Появилось видео мощного шторма в Сочи
Стихия разбушевалась в Краснодарском крае, из-за чего в Черном море поднялись сильные волны. Видео шторма в Сочи появилось в распоряжении «360».
На кадрах видно, как гигантские волны сносят все на своем пути. При этом потоки воды заливают первые этажи зданий. Очевидцы прокомментировали происходящее.
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«Все, первый этаж — до свидания! Жесть», — заявил один из авторов видео.
Из-за урагана в Лазаревском районе Сочи рухнул трехэтажный дом. Жители успели покинуть здание, забрав все самое необходимое. В Сети появился ролик, на котором видно, как стены дома развалились в считанные минуты.
Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что ветер повалил около 70 деревьев, повредил остановочные павильоны и повредил кровли некоторых домов. В Адлере потоки воды снесли машины и мусорные баки.
Обрушившийся на юг России шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе. В результате ЧП задержали около 50 пассажирских поездов, сообщили «Известия».
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