Эксклюзив 27 ноября 2023, 12:49 Мощный шторм в Сочи сняли на видео Появилось видео мощного шторма в Сочи

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Стихия разбушевалась в Краснодарском крае, из-за чего в Черном море поднялись сильные волны. Видео шторма в Сочи появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как гигантские волны сносят все на своем пути. При этом потоки воды заливают первые этажи зданий. Очевидцы прокомментировали происходящее.

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«Все, первый этаж — до свидания! Жесть», — заявил один из авторов видео.

Из-за урагана в Лазаревском районе Сочи рухнул трехэтажный дом. Жители успели покинуть здание, забрав все самое необходимое. В Сети появился ролик, на котором видно, как стены дома развалились в считанные минуты.

Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что ветер повалил около 70 деревьев, повредил остановочные павильоны и повредил кровли некоторых домов. В Адлере потоки воды снесли машины и мусорные баки.

Обрушившийся на юг России шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе. В результате ЧП задержали около 50 пассажирских поездов, сообщили «Известия».