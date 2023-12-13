Происшествия 13 декабря 2023, 16:26 Мощный пожар вспыхнул в квартире на Гражданском проспекте в Петербурге

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Крупный пожар охватил четырехкомнатную квартиру на Гражданском проспекте в Северной столице. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. На место направили 15 спасателей и три единицы техники.

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Из здания эвакуировались 23 человека. Меньше часа потребовалось специалистам, чтобы ликвидировать огонь.