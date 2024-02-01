01 февраля 2024, 20:46
Мощный пожар вспыхнул на мясокомбинате в Пушкино
МЧС: пожар на мясном предприятии в Пушкино охватил площадь в 1000 кв. м
Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия в городе Пушкино Московской области. Загорелось административное здание, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», — уточнили в ведомстве.
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По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекли 56 специалистов и 20 единиц техники. Ведомство показало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию.
Ранее открытое горение ликвидировали на первом и втором этажах офиса продаж «Лунар» в центре Москвы. Спасатели эвакуировали порядка 60 человек. Для ликвидации пожара привлекали дополнительные силы.
В административном здании на улице Гиляровского в Москве зафиксировали возгорание. Выяснилось, что на втором этаже загорелись строительные материалы. Пожарные сняли с крыши здания трех человек.
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