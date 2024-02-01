Происшествия 01 февраля 2024, 20:46 Мощный пожар вспыхнул на мясокомбинате в Пушкино МЧС: пожар на мясном предприятии в Пушкино охватил площадь в 1000 кв. м

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Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия в городе Пушкино Московской области. Загорелось административное здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», — уточнили в ведомстве.

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По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекли 56 специалистов и 20 единиц техники. Ведомство показало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию.

Ранее открытое горение ликвидировали на первом и втором этажах офиса продаж «Лунар» в центре Москвы. Спасатели эвакуировали порядка 60 человек. Для ликвидации пожара привлекали дополнительные силы.

В административном здании на улице Гиляровского в Москве зафиксировали возгорание. Выяснилось, что на втором этаже загорелись строительные материалы. Пожарные сняли с крыши здания трех человек.