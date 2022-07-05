05 июля 2022, 22:19
Мощный пожар в Щелкове попал на видео
В Щелкове огонь полностью охватил деревянное здание
В Щелкове местные жители сняли на видео сильный пожар. Пламя, утверждают в соцсетях, охватило здание техникума. В ГУ МЧС по Подмосковью не подтвердили «360» эту информацию.
В ведомстве подчеркнули, что получили заявку на возгорание в заброшенном здании. Информации о площади пожара и пострадавших не поступало.
«Горение неэксплуатируемого деревянно-щитового дома», — уточнили в региональном главке МЧС.
Паблик «Щелково | Новости округа „по щелчку“» в социальной сети «ВКонтакте» разместил кадры полыхающего дома, сообщив о горящем учебном заведении.
На видео попал полностью объятый огнем дом, тушение которого уже начали.