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    05 июля 2022, 22:19

    Мощный пожар в Щелкове попал на видео

    В Щелкове огонь полностью охватил деревянное здание

    Александра Ломейко, Александра Прохорова

    В Щелкове местные жители сняли на видео сильный пожар. Пламя, утверждают в соцсетях, охватило здание техникума. В ГУ МЧС по Подмосковью не подтвердили «360» эту информацию.

    В ведомстве подчеркнули, что получили заявку на возгорание в заброшенном здании. Информации о площади пожара и пострадавших не поступало.

    «Горение неэксплуатируемого деревянно-щитового дома», — уточнили в региональном главке МЧС.

    Паблик «Щелково | Новости округа „по щелчку“» в социальной сети «ВКонтакте» разместил кадры полыхающего дома, сообщив о горящем учебном заведении.

    На видео попал полностью объятый огнем дом, тушение которого уже начали.