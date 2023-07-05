05 июля 2023, 14:26
Мощный пожар в Санкт-Петербурге показали на видео
Ангар с пластиковыми изделиями загорелся в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся ангар с пластиковыми изделиями, черный дым заметили даже в центральной части города. Видео появилось в социальных сетях.
ЧП произошло во Фрунзенском районе города, возгорание распространилось на площади 400 квадратных метров, уточнила пресс-служба МЧС.
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Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекли 25 спасателей и пять единиц техники.
Санкт-Петербург
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