Происшествия 05 июля 2023, 14:26 Мощный пожар в Санкт-Петербурге показали на видео Ангар с пластиковыми изделиями загорелся в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге загорелся ангар с пластиковыми изделиями, черный дым заметили даже в центральной части города. Видео появилось в социальных сетях.

ЧП произошло во Фрунзенском районе города, возгорание распространилось на площади 400 квадратных метров, уточнила пресс-служба МЧС.

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Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекли 25 спасателей и пять единиц техники.