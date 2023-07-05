Происшествия 05 июля 2023, 16:05 Мощный пожар в Санкт-Петербурге локализовали МЧС: пожар на предприятии в Санкт-Петербурге локализовали на площади 3500 кв. м

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Возгорание на предприятии в Санкт-Петербурге локализовали на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожар локализовали в 15:10 на площади в 3500 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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ЧП произошло в среду, 5 июля, на улице Салова во Фрунзенском районе. Загорелись автомобильные шины и готовая продукция на открытой территории предприятия.

На место для ликвидации последствий прибыли 95 человек личного состава МЧС и 28 единиц пожарной техники. Также в полной готовности находятся вертолет Ка-32 МЧС России и пожарный поезд.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Кроме того, МЧС направило на место пожара мобильную химико-радиометрическую лабораторию для определения вероятного повышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе рядом с местом ЧП.