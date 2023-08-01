Эксклюзив 01 августа 2023, 13:22 Мощный пожар в Люберцах попал на видео. Прокуратура взяла дело под свой контроль Прокуратура взяла под контроль проверку из-за пожара в ангаре в Люберцах

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Пожар на производстве шин в Люберцах начался во время сварочных работ. Прокуратура взяла под контроль проведение проверки. Кадры с места тушения показал «360».

Возгорание в ангаре в Котельническом проезде произошло днем 1 августа при проведении сварочных работ, сообщила прокуратура Московской области. В постройке находилась компания по производству шин.

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«Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сильный пожар сняли на видео. Открытый огонь охватил постройку, а густой дым поднялся высоко в небо.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что загорелась строительная база. Вызов поступил в 12:17, к тушению привлекли 21 единицу техники и 71 специалиста.