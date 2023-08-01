Происшествия 01 августа 2023, 19:28 Мощный пожар в Люберцах полностью потушили МЧС сообщило, что пожар в ангарах в Люберцах полностью потушили на 1300 кв. м Пресс-служба МЧС

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Пожар в ангарах полностью потушили в Люберцах на площади 1300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. Кадры с места тушения опубликовали в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры Московской области, возгорание в ангаре в Котельническом проезде произошло днем 1 августа при проведении сварочных работ. В постройке находилась компания по производству шин.

Пресс-служба МЧС

Экстренные службы получили вызов на Котельнический проезд недалеко от гипермаркета «Леруа Мерлен» в Люберцах в 12:17. Огонь распространился на три ангара.

Специалисты создали два участка тушения. В ликвидации пожара участвовали 80 человек и 29 единиц техники, на месте работал пожарный поезд. В результате ЧП пострадавших нет.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль проведение проверки.