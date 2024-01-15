Происшествия 15 января 2024, 14:16 Мощный пожар уничтожил большой частный дом в Петербурге

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Огонь уничтожил большой частный дом в петербургском поселке Репино. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 216 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 10 спасателей и две единицы техники.

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Специалистам удалось потушить пожар за 2,5 часа. Причина случившегося устанавливается.