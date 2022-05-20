Мощный пожар стал авиаколлапса в аэропорту Женевы

Пожар произошел в строящемся центре для беженцев близ международного аэропорта Женевы. ЧП привело к серьезным сбоям в воздушном сообщении. Об этом сообщил ТАСС.

По данным пожарной службы города. сигнал о возгорании поступил около 17 часов по местному времени (около 18:00 по Москве). Огонь возник на последнем этаже строящегося здания., где на крыше проводились изоляционные работы. Горение изоляции стало причиной густого черного дыма. Борьбу с пожаром осложняет наличие на месте происшествия нескольких десятков баллонов с газом, которые могут взорваться.

К зданию направлены порядка 15 пожарных расчетов, работают водометы, крышу заливают водой. Причина пожара неизвестна. По информации местной прессы, пострадал один человек.

Густой дым на месте пожара стал причиной приостановки приема воздушных судов в аэропорту. На другие площадки были перенаправлены как минимум девять самолетов, прибытие которых ожидалось в 17 часов по местному времени и позже. Отложено отправление 13 лайнеров. Решение о взлете принимают сами пилоты.

По данным табло аэропорта, последний рейс был отправлен из Женевы в 19:20.