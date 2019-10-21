Мощный пожар разгорелся в шиномонтажке на востоке Москвы

Огонь разгорелся в двухэтажном шиномонтажном центре на улице Амурской на востоке Москвы. Пожар занялся на площади полторы тысячи «квадратов», сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС.

По словам собеседника «360», в данный момент информации о пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что во время тушения пожарные спасли четырех человек. Однако в здании еще могут находиться люди.

По данным издания «Подъем», огонь перекинулся на два припаркованных рядом с шиномонтажным центром грузовика. В данный момент на место возгорания едут 30 пожарных расчетов.

Тем временем очевидцы публикуют видео, на которых запечатлен пожар, в социальных сетях.