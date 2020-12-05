Мощный пожар разгорелся в подмосковной деревне Барское. Видео

Мощный пожар произошел в подмосковной деревне Барское Орехово-Зуевского городского округа. Огонь распространился на 960 квадратных метров, сейчас его удалось локализовать.

Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что загорелись чердачное помещение и кровля. На кадрах видно. что огонь полностью охватил одноэтажное сдание — языки пламени поднимались выше крыши. Кроме того, от горящего дома в разные стороны расходится полупрозрачный дым.

На месте работают 30 человек и 10 единиц техники — на кадрах видно, как огонь тушит одна из пожарных машин. В 21:35 сотрудники МЧС объявили о локализации, однако возгорание пока не ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.