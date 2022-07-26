Мощный пожар произошел в здании бывшего завода в Петербурге

Крупный пожар произошел в здании бывшего лесопильного завода во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. «Невские новости» сделанные с высоты птичьего полета опубликовали кадры пожара, который до сих пор тушат специалисты.

Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. В тушении возгорания участвуют более 70 сотрудников МЧС. При пожаре пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Причины возникновения пожара специалистам предстоит выяснить.