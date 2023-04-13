Происшествия 13 апреля 2023, 23:00 Мощный пожар потушили рядом с Подольском МЧС: пожар на площади 300 «квадратов» ликвидировали в Подмосковье

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Крупный пожар потушили в Подольске. Горело около 300 квадратных метров сухой травы, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Оператор получил сигнал о возгорании травы в Подольске в 19:39. Пожарные выехали на 36-й километр трассы М-2.

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Сотрудники МЧС объявили о полной ликвидации возгорания в 21:36. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали три пожарных расчета.

Очевидцы сообщали о пожаре в Сети. С их слов, огонь подобрался к заправке слишком близко. После этого в МЧС пояснили, что угрозы распространения огня на жилые дома и АЗС нет.

Ранее в Забайкалье в Улетовской районе сгорело 83 гектара леса. Огонь распространился на лесной массив с земель других назначений. Сотрудники МЧС оперативно потушили лесной пожар.