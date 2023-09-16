Происшествия 16 сентября 2023, 01:22 Мощный пожар охватил торговый центр в Петербурге МЧС: торговый центр загорелся во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Торговый центр загорелся на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Площадь пожара уточняется, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«16 сентября в 00:27 поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе, улица Бухарестская, дом 47. В 00:35 пожару подали дополнительный номер 1БИС», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали. В ликвидации пожара задействовали 39 человек личного состава и 10 единиц техники.

Возгорание началось в ресторане, сообщил Telegram-канал «112». Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. По предварительным данным, все посетители успели эвакуироваться.

Ранее больше двух тысяч человек эвакуировали из-за возгорания на территории торгового центра «Пролетарский» в Москве. Пожар начался на первом этаже здания.