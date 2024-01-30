30 января 2024, 16:06
Мощный пожар охватил квартиру многоэтажного дома в Тюмени
Мощный пожар вспыхнул в доме на Транспортной улице в Тюмени. Огнем оказалась охвачена квартира на девятом этаже. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМЧС по региону.
Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. На место направили 20 спасателей и пять единиц техники. Специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание.
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Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
Тюмень
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