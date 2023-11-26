26 ноября 2023, 20:57
Мощный пожар начался на Челябинском тракторном заводе
МЧС: пожар начался на территории Челябинского тракторного завода
В Челябинске на территории транспортного завода прогремел взрыв, после которого начался пожар. В соседних домах отключилось электричество. Об этом сообщили местные паблики. В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили тушение пожара.
Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал 74.RU. По информации очевидцев, к месту происшествия направились шесть пожарных расчетов, а также две кареты скорой помощи.
В МЧС сообщили, что спасатели приступили к тушению пожара на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. По данным ведомства, загорелся масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировали. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Кадры с места возгорания опубликовали в Telegram-канале МЧС России.
Ранее движение в районе Мосфильмовской улицы в Москве перекрыли из-за сильного пожара.
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