Происшествия 26 ноября 2023, 20:57 Мощный пожар начался на Челябинском тракторном заводе МЧС: пожар начался на территории Челябинского тракторного завода

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В Челябинске на территории транспортного завода прогремел взрыв, после которого начался пожар. В соседних домах отключилось электричество. Об этом сообщили местные паблики. В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили тушение пожара.

Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал 74.RU. По информации очевидцев, к месту происшествия направились шесть пожарных расчетов, а также две кареты скорой помощи.

В МЧС сообщили, что спасатели приступили к тушению пожара на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. По данным ведомства, загорелся масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Кадры с места возгорания опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

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