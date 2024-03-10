10 марта 2024, 08:17
Мощный пожар на трубопроводе в ХМАО потушили
МЧС: пожар на трубопроводе в Белоярском районе в ХМАО ликвидировали
Мощный пожар на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа потушили. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Произошел пожар на линейном объекте — трубопроводе — вне населенного пункта, пострадавших нет», — передали в ведомстве.
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В МЧС уточнили, как только поступил сигнал о возгорании, к месту происшествия отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист. Пожар ликвидировали, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась.
Очевидцы рассказывали, что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров. Сейчас поврежденный участок перекрыли. Причины возгорания выясняются.
Ранее пожарные локализовали возгорание на площади 950 гектаров на землях лесного фонда в Приморье. На месте происшествия работали 50 специалистов и 10 единиц техники.
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